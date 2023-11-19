باريس سان جيرمان يكرر تجربة «برنابيو».. كيف يختفي بعد كل مباراة؟

على طريقة ريال مدريد، يسير باريس سان جيرمان بخطوات حثيثة نحو تجديد ملعبه، وجعله الأكثر إبهارًا بعد نجاح تجربة «سانتياجو برنابيو»، الذي بات قطعة فنية فريدة بتفاصيلها كافة.. فهل ينجح «بي إس جي» في تكرار التجربة؟

لماذا يرغب باريس سان جيرمان في تطبيق تجربة «برنابيو»؟

«ليكيب» الفرنسية أفردت تقريرًا مطولًا حول تجربة باريس سان جيرمان المرتقبة، وتفاصيل الملعب الجديد الذي يتطلع النادي الباريسي لإنشائه، بالتأكيد أن إدارة النادي تواصلت بالفعل مع المهندسين الذين وضعوا خططا لتجديد ملعب ريال مدريد، من أجل التعاقد معهم وتحقيق التجربة الناجحة.

ملعب سانتياجو برنابيو ينقسم إلى 6 أجزاء مختلفة، من أجل إخفائه عقب كل لقاء، ويظهر فقط في أوقات المباريات بضغطة زر، ليعود الملعب إلى مستوى الأرض وتحويل الأجزاء الـ6 إلى سطح داخل الملعب، من أجل إقامة المباريات، ويمكن استخدامه لأغراض عدة ليس فقط من أجل كرة القدم.

ريال مدريد جهز الملعب على النواحي كافة، من خلال تركيب أنظمة إضاءة وتهوية، ووضع أجهزة للحفاظ على جودة الملعب لفترة طويلة، إلى جانب تخصيص غرفة خاصة للضيافة في داخله.

في سبيل استيعاب مجموعة متنوعة من الأحداث الرياضية، قرر نادي ريال مدريد طي ملعبه واستخدام ملعب آخر لاستضافة الألعاب الأخرى بالإضافة إلى مباريات كرة القدم.

هذا التوجه يأتي استنادًا إلى سعي النادي لتوفير مرافق رياضية متعددة الاستخدامات وتحقيق أعلى درجات التوافق مع متطلبات المناسبات الرياضية المختلفة، إذ من الواضح أن ريال مدريد يواجه تحديات في تكييفه مع ظروف ملعبه، حيث لم يكن الملعب جاهزًا بشكل كامل لاستقبال المباريات في البداية.

ومع ذلك، قام الفريق بخوض عدد من المباريات الخارجية حتى تم الانتهاء من أعمال التجهيز اللازمة، ومن المتوقع أن تعود الاستضافة الطبيعية للأحداث الرياضية في نادي ريال مدريد حتى تكون جاهزة رسميًا للافتتاح في منتصف ديسمبر أو بداية يناير من عام 2024، عندما سيقام مباراة ريال مايوركا في الدوري الإسباني في ملعب سانتياجو برنابيو الجديد.