وزير الرياضة: أتعهد بتحقيق 10 ميداليات أولمبية في باريس 2024

تعهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بحصول اللاعبين المصريين في أولمبياد 2024 بباريس، على 10 ميداليات أولمبية، وفي أولمبياد 2028 المقرر تنظيمها في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، لن تقل عن 15 ميدالية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، على هامش اجتماع الجمعية العمومية الانتخابية لاتحادية الكونفيدراليات الرياضية الأفريقية، ومؤتمر مكافحة الفساد الرياضي النسخة الثانية.

الاستعداد لتنظيم البطولات

قال أشرف صبحي، إن مصر لديها الاستعداد في تنظيم أي بطولة في أي وقت، حيث إنها أصبحت تمتلك إمكانيات ومنشآت رياضية غير مسبوقة، تستطيع من خلالها تنظيم أي حدث رياضي دولي، لافتا إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت واضحة للحكومة وتمثلها وزارة الشباب والرياضة بالتطوير الكلي للمنشآت والمرافق والبنية الأساسية الرياضية مهما كانت التكاليف لتكون النتيجة في النهاية توافر كل مقومات النجاح، في استضافة بطولات رياضية ضخمة، نالت إشادة كل دول العالم.

دعم القيادة السياسية

وأضاف «صبحي»، أن مصر نجحت، باقتدار، في تنظيم 523 بطولة دولية، خلال الفترة من 2018 و2023، وذلك بفضل الدعم الكبير والاهتمام غير المسبوق الذي توليه القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما أوضح وزير الشباب والرياضة أن من أهم الثمار التي أسفر عنها دعم الرئيس السيسي واهتمامه بالرياضة المصرية والرياضيين، عن زيادة كبيرة في عدد الرياضيين المصريين، الذين يُمثلون مصر في الاتحادات والهيئات الرياضية الدولية، كرؤساء ونواب وأعضاء مجالس الإدارة على المستوى الدولي.

وأشار وزير الرياضة إلى أن مصر دولة لا تدخل في صدامات مع الدول الأشقاء في الوطن العربي أو على المستوى الأفريقي، وإنما تدعم وتساند، بما يليق باسم مصر ومكانتها واستعادة الريادة في القارة الأفريقية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مهام منصبه كرئيس للبلاد، لافتا إلى أن استضافة كأس الأمم الأفريقية في 2019، بدلا من الكاميرون بعد أن قرر الاتحاد الأفريقي سحب التنظيم من الكاميرون، وما كان من مصر إلا أن تقدمت بطلب التنظيم ، بدعم من القيادة السياسية ففازت بالتنظيم وأبهرت العالم.

وأكد الوزير أن مصر دولة تهتم بأبنائها الرياضيين وتقدرهم، ووضح ذلك جليا من خلال الدعم اللا محدود من القيادة السياسية، وتوجيه الرئيس بزيادة مكافآت اللاعبين الحاصلين على ميداليات في البطولات الدولية، تشجيعا لهم لتحقيق الأفضل في المستقبل.

وأضاف أن مصر تمتلك بنية تحتية ومنشآت رياضية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تستطيع بها المنافسة بقوة على استضافة كبرى البطولات الدولية، وأهمها تنظيم كأس العالم لكرة القدم، والأولمبياد، لافتا إلى أن المدينة الأولمبية الرياضية بالعاصمة الإدارية احد اكبر خمس مدن أولمبية في العالم، حيث تن إنشاؤها على اكثر من 5ملايين متر مربع.