«رياضة الوادي الجديد» تنظم ندوة عن صحة المرأة

عقدت، مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، ندوة عن صحة المرأة بمركز شباب عدن التابعة لمركز ومدينة باريس، وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة والمديرية بصحة المرأة، وتنظيم ندوات توعية عن الكشف المبكر لاستكشاف الأمراض الخبيثة وعلاجها.

وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، في تصريح خاص لـ «الوطن»، إن المديرية نفذت، اليوم الثلاثاء، بمركز شباب عدن ندوة صحية بعنوان «صحة المرأة»، وقد حاضرت ريهام محمود عبدالله الرائدة الريفية الصحية بقرية عدن، حيث تناولت عدة موضوعات أهمها الكشف المبكر عن الأمراض الخبيثة، وكيفية اكتشافها إلى جانب النظافة والعناية الشخصية للمرأة، والتغذية السليمة.

أهم التدخلات الصحية

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، إلى أنه من أهم التدخلات الصحية التي قدمتها الدولة ممثلة في وزارة الصحة والسكان في السنوات القليلة الماضية، الاهتمام بالصحة العامة لجميع افراد الاسرة، وذلك للقضاء على الامراض والكشف عنها والقضاء على قوائم الانتظار، وتبعها العديد من مبادرات الصحة العامة.