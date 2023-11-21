متحدثة الخارجية الفرنسية: باريس تحشد جهودها لاستعادة الأمل للشعب الفلسطيني

قالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آن كلير لوجندر، إن فرنسا أول دولة غربية تدعم الجهود البرازيلية والإماراتية للعمل على إيجاد مخرج من الأزمة الفلسطينية في مجلس الأمن الدولي.

حماية المدنيين

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، في لقاء حصري ضمن سلسلة حوارات حصرية من العاصمة الفرنسية أجرتها الإعلامية داليا عبدالرحيم، وتم تصويرها من قلب العاصمة الفرنسية باريس للحديث عن قضايا عديدة وشائكة من بينها القضية الفلسطينية، أن الدبلوماسية الفرنسية تعمل الآن على حل الأزمة، وحماية المدنيين، مشيرة إلى أن وزير القوات المسلحة الفرنسية سيكون في القاهرة لمناقشة الأزمة مع الشركاء المصريين، ثم مع شركاء آخرين في المنطقة.

هناك ضرورة لإنشاء دولة فلسطينية

وأشارت إلى أن هناك ضرورة لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة تسمح للشعب الفلسطيني أن يعيش في سلام وأمن، موضحة أن هناك سنوات عديدة مرت دون إحراز أي تقدم في الملف الإسرائيلي الفلسطيني؛ ولذلك حشدت فرنسا جهودها مع الشركاء من أجل استعادة الأمل للشعب الفلسطيني والمنطقة بأكملها التي تتابع أكبر أزمة إنسانية.