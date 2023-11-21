أحمد الفيشاوي يشارك كلمة أمير المصري لدعم فلسطين في حفل جوائز البافتا

حرص الفنان أحمد الفيشاوي على دعم الكلمة التي ألقاها الفنان أمير المصري ضمن حفل توزيع جوائز البافتا الإسكتلندية، والذي حرص على إعلان تضامنه مع الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي خلالها.

أحمد الفيشاوي يدعم أمير المصري

وشارك الفنان أحمد الفيشاوي كلمة أمير المصري، عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، وعلق عليها قائلا: «عرفت دائما أن لديك قلبا طيبا ومحبوبا دائما في موهبتك، أحسنت القول».

يذكر أن الفنان أمير المصري قال خلال حفل توزيع جوائز البافتا «مرحبا.. شكرا جزيلا لاستضافتي قبل أن أبدأ أردت فقط أن أردد مشاعر أديث السابقة، وأقول إن قلبي يتعاطف مع جيع النساء والرجال والأطفال الذين يعانون حاليًا في غزة، لنأمل ولنصلي أن نجد سلاما في المنطقة ووقفا لإطلاق النار».