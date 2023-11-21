«المصري للدراسات الاستراتيجية» يكشف عن حصار وفصل عنصري تنتهجه إسرائيل ضد فلسطين

أكد المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الفلسطينيين يعيشون في الضفة الغربية وغزة في حصار دائم وفقا للفصل العنصري الذي تنتهجه إسرائيل ضدهم؛ ففي الضفة الغربية يعيش الفلسطينيون في جيوب منعزلة تحت حكم عسكري صارم، وكذلك في قطاع غزة يعيش أكثر من مليوني مواطن فلسطيني فرضت عليهم إسرائيل حصارا محكما بعيد تماما عن أي معايير الحقوق الإنسان، بل حرمت القطاع من أبسط حقوقه وخاصة بعد سيطرة الفصائل الفلسطينية عليه في عام 2007 بشكل يطال كافة تفاصيل حياة السكان اليومية.

عملية طوفان الأقصى

وأوضح المركز في تقرير له، رفض مصر الصارم للتهجير، أنه لم تكن الأحداث التي تلت عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر والحصار، الذي طبقته إسرائيل على قطاع غزة، من قطع الإمدادات الأساسية لتجويع وتهجير القطاع هو الأول من نوعه، لكنها محاولات مستمرة لتفريغ القطاع من سكانه الأصليين لتحقيق الهدف الأكبر في تهويد الأرض الفلسطينية، والقضاء على مبدأ حل الدولتين.

سياسة الإخلاء القسري والتهجير

وتابع: «وهو ما أدانه خبراء أمميون في يوليو 2023 في معرض تعليقهم على سياسة الإخلاء القسري والتهجير الذي ارتكبته سلطات الاحتلال ضد العديد من العائلات الفلسطينية في القدس الشرقية، وحذروا من ارتقاء هذه الخطوة إلى مستوى جريمة حرب عبر استهداف السكان الأصليين والعمل على ترحيلهم قسريا، مشددين على ضرورة تراجع إسرائيل عن خطتها الاستيطانية لنزع الطابع الفلسطيني عن المدينة، وانتهاك حق تقرير المصير، وارتكاب جرائم الفصل العنصري القائم على قانون التمييز الذي تطبقه إسرائيل ضد السكان الأصليين».

وأكد أنه وفقا لموقع الأمم المتحدة، بموجب القانون الدولي الإنساني، فإن النقل القسري للأشخاص المحميين، إضافة إلى تدمير الممتلكات العقارية أو الشخصية العائدة بشكل فردي أو جماعي إلى أفراد عاديين من قبل إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، محظور بشكل تام، إلا في الحالات التي تكون فيها مثل هذه الإجراءات ضرورية للغاية لأسباب عسكرية قهرية أو من أجل أمن السكان الواقعين تحت الاحتلال.