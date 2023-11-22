متحدثة الخارجية الفرنسية: سندعم الشعب الفلسطيني بنحو 100 مليون يورو

قالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آن كلير لوجندر، إن باريس عقدت مؤتمرا إنسانيا لجمع مليار يورو لتلبية احتياجات شعب غزة، وستقدم فرنسا مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني بقيمة 100 مليون يورو، وبالفعل نقلت المساعدات للشعب الفلسطيني بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري.

«لوجندر»: المساعدات لا تصل بشكل كافٍ إلى غزة

وأضافت «لوجندر»، في لقاء حصري ضمن سلسلة حوارات حصرية من العاصمة الفرنسية أجرتها الإعلامية داليا عبدالرحيم، وتم تصويرها من قلب العاصمة الفرنسية باريس للحديث عن قضايا عديدة وشائكة من بينها القضية الفلسطينية، أن المساعدات لا تصل بشكل كافٍ الآن إلى قطاع غزة، ويجب العمل على إيصال المساعدات بشكل مستدام إلى قطاع غزة، وهذا لن يحدث إلا بعقد هدنة فورية ودائمة، وتحقيق هذه الهدنة يتطلب الكثير من الجهود الدبلوماسية.

مصر تعرضت للإرهاب

ولفتت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية إلى أن مصر تعرضت للإرهاب، وتدرك الحاجة إلى مكافحة الإرهاب، ويجب منع الأزمة في فلسطين من الانتشار إلى كافة أرجاء المنطقة، وهذا مصدر قلق جميع قادة المنطقة.