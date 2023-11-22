«الكيانات الشبابية»: ندعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لاستكمال الإنجازات

أكّد الدكتور حاتم متولي، ممثل الكيانات الشبابية وعضو حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أنّ الانتخابات الرئاسية المقبلة فرصة مهمة للشعب المصري للتعبير عن رأيه في مستقبل البلاد، وأنّ المشاركة الواسعة في هذه الانتخابات تعكس مستوى الوعي الثقافي والسياسيّ للمصريين.

تأهيل وتمكين الشباب

وأوضح «متولي» خلال مؤتمر حزب مستقبل وطن لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أنّ المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، عمل على تأهيل وتمكين الشباب من خلال العديد من البرامج والمبادرات، مما أدى إلى ظهور قيادات شبابية في مختلف مواقع القيادة في مصر.

من جهته، طالب الدكتور كريم سلامة، ممثل القبائل والعائلات المصرية، الشعب المصري بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتعبير عن دعمه للرئيس السيسي، الذي حقق العديد من الإنجازات على جميع الأصعدة.

واختتم: «نأمل في مشهد انتخابي حضاري يعكس صورة المصريين أمام العالم، ويجسد وحدة الشعب المصري».