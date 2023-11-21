مؤتمر حاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالفيوم

نظمت اللجنة النقابية للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية برئاسة الدكتورة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مؤتمرًا حاشدًا بالاشتراك مع أمانة حزب مستقبل وطن، اليوم الثلاثاء بمحافظة الفيوم، لدعم وتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي، والتأكيد على المشاركة الإيجابية، وانتخابه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي تنطلق ديسمبر المقبل.

بدأ المؤتمر بالسلام الجمهوري، ثم الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين، فضلًا عن تلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها كلمات لعدد من النواب ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، للتأكيد على إنّ المشاركة في انتخابات الرئاسة المقبلة واجب وطني وديني.

وأكدت اللجنة النقابية للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية بمحافظة الفيوم، على إنّهم سيدعمون وبكل قوة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، إذ أنّه رجل المرحلة المناسب في هذا التوقيت، ولن يتمكن غيره من حماية مصر وإنقاذها من المؤامرات التي تُحاك ضدها في الوقت الحالي.ويشتهر هؤلاء بلقب (أصحاب الياقات البيضاء)، وهو مصطلح يطلق على أولئك الناس الذين يقومون بعمل «ذهني» مكتبي مثل المديرين والمتخصصين.

الالتفاف حول السيسي لحماية الوطن

وأكد الأنبا أرميا ممثل الكنيسة بالفيوم، خلال كلمته أثناء المؤتمر، أن ظروف الانتخابات القادمة تختلف كليًا عن الانتخابات خلال السنوات الماضية، وربما يكون هناك ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية معينة تمر بها البلاد، ولكن هذه الانتخابات نحتاج جميعًا أن نلتف ونكون يدًا واحدة وراء قيادة سياسية واحدة قوية وواعية والمتمثلة في المرشح عبد الفتاح السيسي للحفاظ على مصر وأمنها القومي.

حث الشباب على المشاركة والتصويت

من ناحيته، شدد خالد القيسي رئيس نقابة العاملين بالأزهر، على إنّه يجب على كل من له استحقاق قانوني المشاركة الإيجابية والإدلاء بصوته أيام 10 و11 و12 القادم، باعتبار الانتخابات الرئاسية عُرس انتخابي، موضحًا أنّ مصر ذُكرت في القرآن الكريم 5 مرات وستظل بلد الأمن ولن تسقط أبدًا بفضل شعبها وقيادتها، لذلك يجب أن نعين القيادة السياسية المتمثلة في السيسي كما أعان أهل القرية ذي القرنين ليحميهم من يأجوج ومأجوج.

جاء ذلك بحضور النواب عبد القادر الجارحي عضو مجلس الشيوخ وأمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، وأحمد دياب عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، وحاتم المليجي عضو مجلس الشيوخ، والمهندس عمرو نبيل أبو السعود عضو مجلس الشيوخ، ومحسن أبو سمنة عضو مجلس النواب، والدكتورة منى الخشاب عضو مجلس الشيوخ، ويوسف الشاذلي عضو مجلس النواب وأمين التنظيم بحزب مستقبل وطن، ومئات العاملين بالبنوك والتأمينات.