نشأت الديهي: السيسي أول رئيس يكشف عن المخطط الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك مخططا إسرائيليًا منذ 1897 لإعداد دولية قومية لليهود من النيل للفرات، لافتا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي فشل في إنشاء دولته المزعومة حتى الآن، مشيرًا إلى أنه لا يخشى تنفيذ المخطط الإسرائيلي في الجيل الحالي، ولكنه يخشى من محاولة تطبيقه خلال الأجيال المقبلة.

تهجير الشعب الفلسطيني

وتابع الديهي، خلال تقديمه برنامج بالورقة والقلم، المذاع على فضائية ten، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أول رئيس يكشف عن المخطط الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء، مشيرًا إلى أن هذا المخطط عُرض على جمال عبد الناصر والسادات ومبارك.

الاحتلال الإسرائيلي أنشأ الأنفاق منذ 50 عامًا في قطاع غزة

ولفت إلى أن ايهود باراك رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق تحدث على أن الاحتلال الإسرائيلي أنشأ الأنفاق والمخابئ منذ 50 عامًا في قطاع غزة عند تواجد قوات الاحتلال في قطاع غزة سابقًا.