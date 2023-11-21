أحمد موسى يكشف تفاصيل إحباط الرئيس السيسي صفقة الإخوان لبيع سيناء

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل إحباط الرئيس السيسي لصفقة بيع سيناء، وسعي جماعة الإخوان الإرهابية، لمحاولة بيعها بمليارات الدولارات.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن جماعة الإخوان الإرهابية، كانت تريد بيع سيناء بصفقة قيمتها 8 مليارات دولار، لكن الرئيس السيسي عندما كان وزيرا للدفاع، أحبط المخطط.

وطرح الإعلامي أحمد موسى، العديد من التساؤلات لأعداء الوطن، الذين كانوا يشككون في قيادة الدولة المصرية، والهجوم الشديد على الحكومة المصرية بشأن إنشاء الأنفاق تحت قناة السويس، معقبًا: «عندنا قيادة سياسية لديها رؤية في كل مشروع بتعمله»، متابعًا أن الرئيس السيسي دعم القوات المسلحة، من أجل الحصول على أحدث المقاتلات في العالم، موضحًا أن مصر قادرة على حماية الأمن القومي من خلال قوة الردع التي تمتلكها القوات المسلحة.

الإعلام المعادي للدولة المصرية

وأضاف موسى، مساء اليوم الثلاثاء، أن الإعلام المعادي للدولة المصرية يعمل لتحقيق مخطط الكيان الصهيوني من خلال نشر الشائعات وبث الضعف في نفوس الشعب المصريين والتشكيك في القيادة المصرية، معقبًا: « دول طلعوا تلكموا عن صفقة القرن وإن مصر أخذت فلوس علشان تقبل بوجود الفلسطينيين في سيناء».

وتابع أن الرئيس السيسي عندما كان وزيرا للدفاع اتخذ قرار بعدم تملك الأراضي في سيناء وقت حكم جماعة الإخوان الإرهابية، مضيفًا :«أيام هشام قنديل 2012، السيسي تصدى لمخطط بيع سيناء، وقال للوزراء أنا مسئول عن سيناء ولن نفرط فيها» مضيفًا أن إجراء تقوم به إسرائيل بشأن تهجير الفلسطينيين يمثل إخلال جسيم باتفاقية السلام التي عقدت بين مصر وإسرائيل، مشيرًا إلى أن ما يحدث الآن في غزة هو خطر على مصر والأردن.

مصر قدمت 11200 طن مساعدات طبية

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن مصر قدمت 11200 طن مساعدات طبية وإنسانية لقطاع غزة، وهذا الرقم يمثل 4 أضعاف مما قدمه العالم من مساعدات لغزة، مشيرًا إلى أن مصر تقوم بدور كبير من أجل وقف إطلا النار في غزة.