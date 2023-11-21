نواب «مستقبل وطن» بالإسكندرية: كلنا على قلب رجل واحد ندعم الرئيس السيسي

جدد نواب حزب مستقبل وطن، خلال مؤتمر جماهيري حاشد نظمه الحزب، مساء الثلاثاء، في المدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية، دعمهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

نواب مستقبل يدعمون الرئيس السيسي

وأكد النائب رزق راغب ضيف الله أمين حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، أن جميع قيادات الحزب وأعضاءه على قلب رجل واحد خلف الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن الرئيس هو الرجل المناسب في المكان المناسب، وأنه يستحق الدعم الكامل من أجل استمرار مسيرة التنمية والبناء.

من جانبه، أكد النائب عبدالهادي القصبي، أن جميع أبناء مصر في قلبهم على قلب رجل واحد خلف الرئيس السيسي، الذي استطاع أن يعبر عن شعب مصر ويقف في وجه الاحتلال الإسرائيلي ورفض تصفية القضية الفلسطينية.

المشاركة في الانتخابات الرئاسية

ودعا القصبي، الشعب المصري للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتعبير عن دعمه للرئيس السيسي، الذي حقق إنجازات كبيرة على جميع الأصعدة.

من جانبه، قال النائب علاء عابد، إن إنجازات الرئيس السيسي لا تعد ولا تحصى، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو الأمني، مشيرًا إلى أن الدولة نجحت في اجتثاث جذور الإرهاب، وأصبحت محورًا مهمًا في الشرق الأوسط.

وأضاف عابد، أن نواب حزب مستقبل وطن يبعثون من هنا برسالة حب وشكر وتأييد لكل قرارات الرئيس السيسي التي تتعلق بالأمن القومي والأراضي المصرية.