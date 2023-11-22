الفصائل الفلسطينية تفجر حقل ألغام في جنود إسرائيليين (فيديو)

نشرت الفصائل الفلسطينية مقطع فيديو يظهر اشتباك مقاتليها مع جنود الاحتلال الإسرائيلي في منطقة جحر الديك وسط مدينة غزة.

الفصائل يقاتلون إسرائيليين بين الأشجار

في الفيديو الذي نشرته الفصائل يظهر مقاتلوهم وهم يتحركون بين الأشجار بملابس مدنية ومعهم حقائب صغيرة وأسلحة رشاشة وقذائف محمولة على الكتف، كما أوصلوا سلكا متفجرا في المنطقة.

كتائب الشهيد عز الدين القسام مشاهد من التحام مجاهدي القسام مع جنود الاحتلال في منطقة جحر الديك شرق المنطقة الوسطى #طوفان_الأقصى #كتائب_القسام #فلسطين_الان #صفارات_الإنذار #أبوعبيدة pic.twitter.com/RsFp9Cs1UG — عبدالله بن قاسم الدربالي المحامي (@AldrbalyB) November 21, 2023

الفصائل تستهدف الإسرائيليين

وظهر جنود الاحتلال وهم يتحركون في المكان على أقدامهم قبل أن تحدث عملية تفجير ما وصفته الفصائل الفلسطينية بأنه «حقل ألغام».

وفيما بعد، أظهر الفيديو أحد المقاتلين وهو يقترب من أحد الأبنية، ثم استهدفها بقذيفة محمولة على الكتف محدثاً انفجارًا هائلاً، وبعد ذلك، بدأ المقاتلون اشتباكًا بالأسلحة الآلية في محيط المبنى المستهدف.