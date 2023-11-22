رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الفصائل الفلسطينية تفجر حقل ألغام في جنود إسرائيليين (فيديو)

كتب:

أحمد عادل موسى
12:51 ص | الأربعاء 22 نوفمبر 2023
آثر تفجير ألغام في جنود إسرائيليين

آثر تفجير ألغام في جنود إسرائيليين

نشرت الفصائل الفلسطينية مقطع فيديو يظهر اشتباك مقاتليها مع جنود الاحتلال الإسرائيلي في منطقة جحر الديك وسط مدينة غزة.

الفصائل يقاتلون إسرائيليين بين الأشجار

في الفيديو الذي نشرته الفصائل يظهر مقاتلوهم وهم يتحركون بين الأشجار بملابس مدنية ومعهم حقائب صغيرة وأسلحة رشاشة وقذائف محمولة على الكتف، كما أوصلوا سلكا متفجرا في المنطقة. 

الفصائل تستهدف الإسرائيليين

وظهر جنود الاحتلال وهم يتحركون في المكان على أقدامهم قبل أن تحدث عملية تفجير ما وصفته الفصائل الفلسطينية بأنه «حقل ألغام».

وفيما بعد، أظهر الفيديو أحد المقاتلين وهو يقترب من أحد الأبنية، ثم استهدفها بقذيفة محمولة على الكتف محدثاً انفجارًا هائلاً، وبعد ذلك، بدأ المقاتلون اشتباكًا بالأسلحة الآلية في محيط المبنى المستهدف.

  

اقرأ المزيد:

مسلم: إعلام الغرب فقد مهنيته وإنسانيته في تغطية عدوان إسرائيل على غزة

وزير الدفاع الإسرائيلي: اتفاق تبادل الأسرى خطوة لإعادة المحتجزين في غزة

محمود مسلم: الموقف الأمريكي من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فاضح

نتنياهو: الحرب على غزة مستمرة حتى نحقق جميع أهدافنا

«إكسترا نيوز»: دخول شاحنات مساعدات ووقود إلى قطاع غزة
بقلم أحمد عادل موسى