وزير الري السابق يكشف تفاصيل لقائه الأول مع الرئيس السيسي

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري السابق، إنه تم ترشحيه لحقيبة الوزارة في عام 2012 وقت حكم الإخوان ولكنه رفض لأن الوضع العام لم يكن مريحًا، موضحا أن المرة الثانية كانت في 2016، عندما تلقى مكالمة من المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء وقتها، وقابله 3 مرات وتحدث معه، وسأله عن علاقة عمله بالبنوك والري، فأخبره أنه سافر لإثيوبيا وعمل بها كما عمل في البنك الأهلي وكذلك استشاري في البنك الدولي.

عبدالعاطي: شريف إسماعيل قال لي «البلد تحتاجك»

وأضاف وزير الموارد المائية والري السابق خلال حواره ببرنامج الشاهد مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، أنه بعدها سأله عن بعض المشاكل في ملف المياه، وبعدها قال له إنه تم اختياره للوزارة، فرد عليه بأنه لم يأت ليكون وزيرًا فقال له شريف إسماعيل «البلد تحتاجك»، وتركه لدقائق، ثم عاد إليه وكان قد فكر في كلمته وقال لنفسه اعتبره فترة تجنيد ثانية لأنه كان ضابطًا احتياطيًا بالجيش، وأخبر شريف إسماعيل بموافقته فأدمعت عينيه واحتضنه.

اختيار الوزراء لا يكون عشوائيًا

وقال وزير الموارد المائية والري السابق، إن اختيار الوزراء لا يكون عشوائيًا ولكن توجد أجهزة تعمل في الدولة، مؤكدًا أنه جلس مع اللواء محمد عرفان، وهو مسئول رقابي لفترة طويلة ووقتها خضع لشيء غريب لم يعرفه وهو تحليل شخصيته، مضيفا أنه فاجأه وقتها وقال له ما لم يكن يعرفه عن نفسه وهو أنه يواجه ولا يصمت، مؤكدًا أنه فوجئ بهذا التصنيف ولكن عندما مارس عمله في الحقيقة وجد نفسه كذلك.

الرئيس طلب منه أن يتحدث بكل ماعنده

وعن تفاصيل أول لقاء له مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد توليه حقيبة وزارة الري والموارد المائية قال إن الرئيس طلب منه أن يتحدث بكل ما عنده، مشيرًا إلى أن اللقاء استمر لساعتين أو ثلاث، وكان الرئيس السيسي مستمعًا جيدًا ويركز جدًا في الأرقام وسأله: «أنت ناوي تعمل ايه وماذا تخطط وبما تحلم؟»، وبعد فترة طويلة من اللقاء وضع فيها نهج العمل تركه بعدها لفترة حتى يعمل بالوزارة.