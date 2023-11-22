وزير الري السابق: 110 ملايين مواطن يعيشون على مياه النيل

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري السابق، إن مصر الدولة الأكثر جفافا في العالم، وبالتالي يمكن القول إن 110 ملايين مواطن يعيشون ويعتمدون على مياه نهر النيل بصورة كاملة، وبالتالي أزمة سد النهضة قضية محورية لدى المصريين.

وأكد الدكتور محمد عبد العاطي، خلال لقائه ببرنامج الشاهد مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، أنه من أولى بنود اتفاق الملىء والتشغيل الخاص بسد النهضة التعامل مع فترات الجفاف وفترات الفيضان والمعدلات المتوسطة، ضرورة وجود آلية للفض والمنازعات حيث إذا حدث نزاع على المياه أو غيرها من الأسباب فيجب أن يكون هناك آلية سريعة لفض النزاعات، وهذه الآلية يتوقف عليها بعض العوامل مثل أعضاء هذه الفرقة المخصصة لفض النزاع، الوقت المخصص لفض النزاع، مدى جدية التنفيذ في القرارات، وهذه البنود اتفقت عليها الدول بما فيها مصر في واشنطن، وكان هذا الاتفاق كامل شامل.

وتابع وزير الري السابق أن جدول الملء مشروط، بحيث لا تموت دول المصب، وهناك مقولة شهيرة لي متمثلة في كتر الميه دمار وقلتها موت، موضحا أن الملف الأساسي والتحدي الأول في وزارته هو توفير المياه للشعب المصري كمًا ونوعًا وتوقيتًا، فالمياه هي المدخل الأساسي للمزارع ومواده الخام هي المياه والأرض والبذور والكيماوي، مشيرًا إلى أنه كان المسئول عن كيفية وصول المياه إليه ووصولها لمحطات تحلية المياه لتصل للبيوت، وهذا هو الأمن المائي.

وأكد أنه لكي يحقق الأمن المائي كان لا بد من العمل على عدة تحديات ومنها التغيرات المناخية من الجفاف القارس والفيضانات التي لا نستطيع تحملها مثل التي حدثت في عدة سنوات آخرها في طابا 2016 وخسرنا بسببها فنادق وأراضي، فكان لا بد من دراسة كيفية الاستفادة من الفائض.

وأشار إلى أنه كان يجب معرفة كيفية تجاوز الصدمات والتعامل مع الفيضانات، وكيفية حماية منظومة السد العالي وكذلك كيفية التصرف حال انهيار سد النهضة وحالة المنشآت المائية والترع والمصارف.