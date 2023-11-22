وزير الري السابق يكشف لـ«الشاهد» مراحل مفاوضات السد الإثيوبي

كشف الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري السابق، وضع ملف السد الإثيوبي وقت توليه ملف وزارة الري والموارد المائية، مؤكدًا أن اللجنة الدولية كانت قد شكلت وخرجت بتقديرها وتم إعلانها بمؤتمر صحفي، وأنه لا بد من وجود استشاري دولي لاستكمال الدراسات الناقصة للسد.

اتفاق المبادئ تم في 2015

وأضاف وزير الموارد المائية والري السابق خلال حواره ببرنامج الشاهد مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، أن اتفاق المبادئ تم في 2015، وكان استكمال الدراسات جزء من اتفاق المبادئ، مشيرًا إلى أن مصر اختارت شركة هولندية وإثيوبيا اختارت شركة أخرى، وتم اختيار شركة فرنسية لأن أديس أبابا رفضت الشركة الهولندية.

في وقت معين حدث اختلاف لأن الشركة تقدم شيئًا وإثيوبيا رفضته

وتابع عبدالعاطي أنه في وقت معين حدث اختلاف لأن الشركة تقدم شيئًا وإثيوبيا رفضته وحدثت اجتماعات مع وزير الخارجية، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة خبراء للملء والتشغيل ولكن الإثيوبيين قالوا لن نكمل وبعدها دخلت واشنطن كوسيط وتم عمل اجتماعات متناوبة في 3 دول.

وأشار عبدالعاطي إلى أنه بعد سلسلة الاجتماعات التي استمرت 3 أشهر وكانت تحت رعاية الرئيس الأمركيي دونالد ترامب، وصلنا لاتفاق لملء والتشغيل بالتنسيق بين الدول، مضيفا أنه كان لا بد من اتفاق فني وقت الجفاف أي كيف نعمل وقت الجفاف والفيضان وكمية المياه التي تصلنا وقت الجفاف واتفقنا فنيًا وقانونا وفي آخر الجولة وقبل توقيع الاتفاق لم يأت الإثيوبيون وذهبت مصر والسودان، وحدث بلوك للاتفاق وتدخل الاتحاد الإفريقي ولم يحدث تقارب، والآن الحوار مباشر بين 3 دول والعملية مستمرة.