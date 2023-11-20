وزير «الري» يوجه بإعداد تطبيق رقمي يتضمن خطة زمنية لتطهير المصارف الزراعية

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لمتابعة سير العمل بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف والرؤية المستقبلية لأعمال الهيئة، وجرى استعراض أبرز أعمال وأنشطة الهيئة، وخطة صيانة المصارف العامة والمعدات التابعة للهيئة، وموقف مشروعات الصرف المغطى والمستهدف خلال الفترة القادمة، والرؤية المستقبلية لتطوير أداء الهيئة.

تطهير المصارف الزراعية

وخلال الاجتماع جرى استعراض مجهودات هيئة الصرف في إنشاء وصيانة شبكة الصرف الزراعي التي تمتد بأطوال تصل الى 22 ألف كيلومتر، إذ يجرى تطهير معظم المصارف الزراعية مرتين سنويا بإجمالي أطوال تطهيرات تجاوز 37 ألف كيلومتر.

ووجه بإعداد تطبيق رقمي يتضمن خطة زمنية لأعمال التطهير الجارية والمستقبلية بكل المصارف الزراعية لإمكان متابعة أعمال التطهير، ومدى الالتزام بالبرنامج الزمني من عدمه، وجرى استعراض خطة تطوير المعدات التابعة للهيئة، إذ وجه بتفعيل أعمال الصيانة الوقائية بالهيئة للتعامل الإستباقى مع أي أزمات أو ازدحامات مائية قبل حدوثها، مع العمل على توفير سائقي المعدات من خلال الاعتماد على التدريب التحويلي.

إحلال وتجديد مصانع البلاستيك

وجه الوزير بإعداد دراسة جدوى اقتصادية متكاملة لأعمال التطوير المقترحة لمصانع المواسير التابعة للهيئة، مؤكدا أهمية التوسع في الإعتماد على المواسير الصديقة للبيئة بإستخدام المواد القابلة للتدوير في تصنيع هذه المواسير.

وخلال الاجتماع جرى ستعراض ما تحقق خلال البرنامج القومى الثالث للصرف بمراحله الثلاث الأولى، والبرنامج القومى الرابع للصرف والجارى الإعداد للبدء فيه قريبا، والذي يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 1.40 مليون فدان على ثلاث مراحل تمتد لفترة 12 عام .

وجه الوزير بأهمية ربط التطبيقات الرقمية الخاصة بهيئة الصرف بالتطبيقات الخاصة بقطاع التخطيط بالديوان العام لتحقيق التكامل بين المعلومات الخاصة بجميع عناصر المنظومة المائية (ترع – مصارف – محطات رفع – منشآت مائية – زمامات رى حديث – زمامات صرف مغطى).

ووجه بوضع خطة زمنية لتوفير أجهزة القياس اللازمة لقياس المناسيب والتصرفات بشبكة المصارف الزراعية على الطبيعة، لتحديث البيانات المدخلة بالتطبيقات الرقمية الخاصة بالهيئة.