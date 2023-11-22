وزير الري السابق: مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي منتشرة في كل ربوع مصر

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري السابق، إن أول شيء من أجل تخطيط المياه هو معرفة ما نمتلكه وما نحتاجه، لافتًا إلى أن الاحتياجات دائمًا أكبر مما نمتلكه، ولكي نحقق توازنا ما بين الاحتياجات والمتاح لا بد من ترشيد استهلاك المياه من خلال تبني الاستراتيجية القائمة على أربعة محاور رئيسية والتي تهدف أولًا لتحسن نوعية المياه لأن نظامنا يعمل على تحسين نظام المياه ثلاث مرات، وعندما تكون مياه عادمة كان يتم التخلص منها ورميها في البحر، وكانت تلوث مياهه وتؤثر على الثروة السمكية.

مشروع بحر البقر 5 و6 ملايين متر مكعب في اليوم

وأضاف وزير الموارد المائية والري السابق خلال لقائه ببرنامج الشاهد الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news، أنه بالنسبة لنا فقد حولناها من مشكلة إلى فرصة، لافتًا إلى أنه تم عمل أول مشروع والمتمثل في مشروع المحسنة، الذي يهدف إلى معالجة مليون متر مكعب، ويتم إعادة استخدامها في الزراعة، ومن ثم مشروع بحر البقر 5 و6 ملايين متر مكعب في اليوم، يتم معالجتها من خلال أكبر محطة معالجة وقتها في العالم، ويتم الزراعة بهم أيضًا، بالإضافة إلى مشروع غرب الدلتا حوالي 7.5 مليون متر مكعب في اليوم، كانت جميعها مياه عادمة يتم معالجتها وتصليحها وإعادة استخدامها، وهي جميعا مشروعات أساسية تهدف إلى تزويد كفاءة نوعية المياه.

معالجة مياه الصرف الصحي منتشرة في كل مصر

وأوضح وزير الموارد المائية والري السابق، أن معالجة مياه الصرف الصحي منتشرة في كل مصر، وتنفق عليها الدولة عشرات المليارات من أجل تغطية كل مصر، وذلك لهدفين، الصحة العامة الخاصة بالناس، بالإضافة إلى تحسين جودة نوعية المياه، بحيث يتم استخدام نقطة كل مياه في مكانها,