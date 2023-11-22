أمهات غزة يتحدثن عن ولادتهن تحت القصف الإسرائيلي.. «فيلم رعب»

أمهات في قطاع غزة وصفن تجربتهن في ولادة أطفالهن تحت ظروف مرعبة ومروعة، وصفت ببعضهن الأمر بأنه «فيلم رعب»، بحسب تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، حيث تعرضت المنطقة لقصف مستمر من قبل إسرائيل وتكبدت خسائر جسيمة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وبحسب الصحيفة، صرحت وجيهة الأبيض، وهي امرأة تبلغ من العمر 29 عامًا، قائلة: «كانت تجربتي أثناء الولادة كابوسًا بكل معنى الكلمة، تشبه فيلم رعب».

صوت الطائرات والقصف يملأ الأجواء

وتروي وجيهة الأبيض قصتها حيث بدأت انقباضات الولادة في المساء، وفي ذلك الوقت كانت الشوارع فارغة ومظلمة، ولم يكن هناك سوى صوت الطائرات والقصف الذي يملأ الأجواء، وعندما وصلت سيارة الإسعاف بعد حوالي 40 دقيقة، كانت الأبيض تعاني من الهزات الناتجة عن الطرق المدمرة.

وأعربت عن التوتر والقلق الذي شعرت به، وأكدت أنه كان أكثر إيلامًا من الانقباضات نفسها، وذلك يعود إلى أن زوجها كان عالقًا في الإمارات ولم يكن بجانبها أحد سوى والدتها، واضطرت للفرار من منزلها في مدينة غزة مع العديد من أفراد عائلتها في 14 أكتوبر، بعد أن أمر جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من مليون شخص بمغادرة شمال غزة.

وتحدثت عن تجربتها داخل المستشفى وولادتها لطفلها أحمد، حيث أشارت إلى أن جناح الولادة في المستشفى لم يعد يعمل وتحول لعلاج العديد من ضحايا الحرب الذين تزايدت أعدادهم.

وأفادت بأنه خلال عملية الولادة، كانت تسمع صراخًا يعلو في كل مكان، وكان الأطباء يعانون من ضغط شديد.

كل 5 دقائق قصف

وأشارت إلى أنه كل خمس دقائق كان هناك قصف يحدث خارج المستشفى مباشرة، وكان القصف قريبًا جدًا لدرجة أن الأمهات كن يُخفين أطفالهن حديثي الولادة تحت ملابسهن، خوفًا من أن تتحطم النوافذ ويسقط الزجاج عليهم.

وعانت بعدها من رحلة عودتها إلى وجهتها، حيث ساروا في الشوارع لأكثر من ثلاث ساعات قبل أن يتمكنوا أخيرًا من إيقاف السيارة، وأشارت إلى أنها كانت تصلي بشكل مستمر، متمنية أن يصلوا إلى وجهتهم بسلام.

وفقًا للصحيفة، تعتبر قصة الأبيض واحدة من آلاف قصص النساء اللواتي يعانين بشدة تحت وطأة الحرب، ويتحمل النساء والأطفال والمواليد الجدد في غزة عبء الحرب بشكل قاسٍ، سواء كضحايا لها أو بسبب صعوبة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية.

ووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، يوجد حوالي 50 ألف امرأة حامل في غزة، ويتم ولادة أكثر من 160 طفلاً يوميًا.