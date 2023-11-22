وزير الري السابق: لا يوجد مبرر للخوف من إقامة السدود

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري السابق، إنه ليس لدينا مشكلة مع سد النهضة، ولا داعي للهلع من السدود، مؤكدًا أن المشكلة هي الاتفاق لعدم حدوث خسائر وقت الجفاف وكيفية التعامل مع وقت الفيضان حتى لا تحدث أزمة في السودان وتدمرها الفيضانات، موضحا أنه لا بد من الاتفاق على الحد الأقصى الذي يخرج من السد وقت الفيضان والجفاف حتى لا يحدث ضرر للطرفين، مؤكدًا أنه لا يوجد مبرر للهلع من السدود في المطلق لأن كل مشكلة ولها حل ولكنها تأخذ وقتًا طويلًا.

سد النهضة يجمع خلفه 74 مليار متر مكعب من المياه

وأضاف وزير الموارد المائية والري السابق خلال حواره ببرنامج الشاهد مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، أن سد النهضة يجمع خلفه 74 مليار متر مكعب من المياه ولا بد أن يحدث اتفاق في السدود مع الدول الثلاث لأنه إن لم يحدث اتفاق فلن يكون هناك تعاون، مشيرًا إلى أنه لا بد من وضع أسلوب إدارة وقت الفيضان والجفاف.

لا يوجد لدينا مصدر آخر للمياه

وأكد وزير الري السابق، أن المشكلة الأساسية أنه وقت الجفاف بالنسبة لنا سنموت لأنه لا يوجد لدينا مصدر آخر للمياه لأن 87% من المياه التي تصل مصر دولية، ومصر الدولة الأكثر جفافًا في العالم وحياة 110 ملايين مواطن معتمدة على نهر النيل ولذا فهي قضية محورية للمصريين.