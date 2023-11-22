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أكثر من 40 دورية عسكرية إسرائيلية تقتحم مدينة طولكرم

كتب:

نرمين عفيفي
02:02 ص | الأربعاء 22 نوفمبر 2023
قوات الاحتلال الإسرائيلي

قوات الاحتلال الإسرائيلي

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي محيط مخيم طولكرم ويحاصره من كل مداخله، وقامت أكثر من 40 دورية عسكرية إسرائيلية تقتحم مدينة طولكرم بالضفة الغربية، واندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال وفلسطينيين عند مدخل مخيم طولكرم، وذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وأعلن أبو حمزة، الناطق باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، عبر تيليجرام في مساء الثلاثاء، عن وفاة الإسرائيلية «حنا كتسير» التي كانت محتجزة لديهم منذ عملية طوفان الأقصى الشهر الماضي، وفقًا لما أفادت وكالة «رويترز».

إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لأسباب إنسانية 

وفي بيانه، أكد أبو حمزة أنهم سابقاً أعربوا عن استعدادهم لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيلية لأسباب إنسانية، ولكن بسبب مماطلة العدو، تسبب ذلك في فقدان حياتها. 

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