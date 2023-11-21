جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مسجدا قرب مجمع الشفاء الطبي في غزة

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم، مسجد مقابل مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة بعد استهدافه، وأظهرت اللقطات بحسب التلفزيون الفلسطيني، خروج عناصر من جيش الاحتلال المسجد، بينما الدبابات تقف إلى جانبه.

واقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين المسجد الأقصى اليوم الثلاثاء بحماية من شرطة الاحتلال، وكان الاقتحام من باب المغاربة، كما أدوا طقوسًا تلمودية في محيط مصلى باب الرحمة، وشددت الشرطة إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

اقتحام مجمع الشفاء الطبي

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مجمع الشفاء الطبي منذ أسبوع تقريبًا، وجرى تجريفه بشكل كامل وتوسيعه، وتدمير المركبات الموجودة في الساحة، كما داهمت القبو وقسم الأشعة، وحطمت أجهزة الرنين.

وداهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مبنى الجراحة والطوارئ، وفتشت المباني والأقسام داخل المجمع، بزعم البحث عن محتجزين، أو عناصر من الفصائل الفلسطينية.

ما هو مجمع الشفاء الطبي؟

ومجمع الشفاء الطبي تابع لوزارة الصحة الفلسطينية ويعد أكبر مؤسسة صحية تقدم خدمات طبية في قطاع غزة، وتأسس عام 1946 في عهد الانتداب البريطاني بفلسطين، وكان في شكله الأول أكشاكا صغيرة تقدم خدمات الرعاية الطبية إلى المرضى، وتطور مع الوقت حتى أصبح أكبر مجمع طبي في القطاع.

يضم المجمع 3 مستشفيات متخصصة، وهي «الجراحة، والأمراض الباطنية، والنساء والتوليد»، مع قسم حضانة للأطفال الخدج، وقسم الطوارئ ووحدة العناية المركزة والأشعة وبنك الدم والتخطيط، ويحتوي على أكثر من 600 سرير.