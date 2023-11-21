طارق رضوان: جيش الاحتلال يمارس إبادة جماعية بحق الفلسطينيين وسط صمت عالمي

أكد طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تمارس إبادة جماعية في قطاع غزة، كما أنّ هناك صمتًا دوليًا من كل المؤسسات الدولية في مشهد غير مألوف.

«رضوان»: لم نشهد تحرك من قادة العالم لتغيير آرائهم

وقال «رضوان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة «صدى البلد»، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، إنه رغم تحرك شعوب العالم والتنديد بأفعال قوات الاحتلال، ولكنا لم نشهد أن هناك تحرك من قادة العالم لتغيير آرائهم والتراجع عن دعم الحكومة الإسرائيلية في جرائم الحرب التي ترتكبها بحق الأطفال والنساء والعزل.

التهجير يعادل تصفية القضية الفلسطينية

وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: «في حالة تهجير الفلسطينيين من أرضهم يعني تصفية القضية، ولكن مصر وكل قيادتها ترفض جميع المحاولات التي تحاول تهجير الفلسطينيين».