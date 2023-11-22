شقق حكومية للإيجار في 4 محافظات.. التقديم يبدأ في هذا الموعد

تطرح الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان، عددا من الوحدات السكنية عبارة عن شقق بنظام الإيجار ضمن برنامج «سكن لكل المصريين»، ويبدأ التقديم عليها خلال الشهر المقبل، أو بحد أقصى بداية العام الجديد 2024 في 4 محافظات «الشرقية، بني سويف، الجيزة، المنوفية».

شروط الحصول على شقق الإيجار

ومن المقرر طرح الشقق السكنية في 4 محافظات بواقع 1000 وحدة سكنية تتراوح مساحتها بين 75 و90 مترا مربعا للوحدة السكنية، ولكن هناك عدد من الشروط يجب أن تتوفر في المتقدم للحصول على الشقة سنرصدها خلال السطور التالية.

1- يجب أن يكون صافي الدخل الشهري للأشخاص الذين يريدون الاستفادة من الوحدات السكنية 6 آلاف جنيه.

2- أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري للمواطنين 2500 جنيه.

3- أن يكون صافي دخل الأسرة 8 آلاف جنيه.

4- تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بعمل بحث حول المتقدم للتأكد من صحة المستندات المقدمة.

5- لا يمكن تملك الوحدة بنهاية الفترة الإيجارية، ويلتزم المستفيد باستخدام الوحدة السكنية في سكنه هو وأسرته وتكون بمثابة محل إقامة رئيسي خلال مدة الإيجار.