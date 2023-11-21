الأوراق المطلوبة لاستلام شقق الإسكان الاجتماعي.. اعرف الخطوات

مع اقتراب استلام شقق الإسكان الاجتماعي في الكثير من مشروعات الإسكان، يبدأ المتقدمون للحصول على الوحدات السكنية في معرفة كيفية الاستلام والأوراق المطلوبة لاستلام شقق الإسكان الاجتماعي، حتى يستعدون لإنهاء الإجراءات فور حلول موعد الاستلام.

وحددت وزارة الإسكان الاجتماعي والمرافق والمجتمعات العمرانية التفاصيل الكاملة الخاصة باستلام شقق الإسكان، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير الأوراق المطلوبة لاستلام شقق الإسكان الاجتماعي والخطوات التي يتم إجراءها للاستلام، والتي جاءت كالتالي:

الأوراق المطلوبة لاستلام شقق الإسكان الاجتماعي

وتتمثل الأوراق المطلوبة لاستلام شقق الإسكان الاجتماعي في الآتي:

- يتم تقديم أصل العقد المبرم لتخصيص شقق الإسكان الاجتماعي للاطلاع عليه.

- يتم تسليم صورة من العقد المبرم للتخصيص حتى يتم الاحتفاظ بها.

- يتم تقديم أصل البطاقة الشخصية الخاصة بمقدم طلب الحصول على شقة وصورة منها للاحتفاظ بها.

- يتم تقديم أصل البطاقة الخاصة بالزوج أو الزوجة للاطلاع وصورة أخرى للحفظ.

خطوات استلام شقق الإسكان الاجتماعي

- يقوم المتقدم بطلب حجز شقة بالتواصل مع بنك التعمير والإسكان للحصول على نسخة من العقد الثلاثي الخاص، بعد التوقيع على العقد.

- وبعدها يقوم بالتوجه إلى جهاز المدينة.

- ثم يتم استخراج محضر استلام الوحدة من جهاز المدينة.

- وبعدها يقوم جهاز المدينة بتخصيص مندوب تكون مهمته تسليم الوحدة للمواطن والتوقيع على محضر الاستلام.

- وعند التوقيع على محضر الاستلام يجب ان يقوم المستلم بمعاينة الشقة حتى يتأكد من خلو أي عيوب بها.

- وفي حالة وجود أي مشاكل أو عيوب بالشقة، يتم إخطار جهاز المدينة أو إرسال شكوى لصندوق الإسكان الاجتماعي.

- ثم يتم معالجة جميع الأخطاء والمشاكل في الوحدة السكنية قم بالتوقيع على محضر استلام الشقة.

- بعد التوقيع يتسلم الفائز بالوحدة خطاب من جهاز المدينة لتركيب عدادات الكهرباء والمياه.