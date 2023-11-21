رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مصدر بـ«الإسكان»: إرسال ملفات المتقدمين لحجز الوحدات إلى شركات الاستعلام قريبا

كتب:

أيمن حمزة
02:11 م | الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
وحدات سكنية

وحدات سكنية

علمت «الوطن»، من مصادرها الخاصة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن صندوق الإسكان الاجتماعي سيبدأ خلال أيام في إرسال ملفات المتقدمين لحجز الوحدات السكنية الجاهزة إلى شركات الاستعلام، تمهيداً لتوزيع الوحدات السكنية الجديدة على مستحقيها.

إرسال ملفات المتقدمين لشركات الاستعلام خلال أيام

وذكرت المصادر، أن الصندوق سيقوم خلال الساعات القليلة المقبلة بإرسال رسائل نصية لمن هم خارج الأولوية، محدده بها المدن الجديدة التى يمكن التحويل إليها، سواء بنفس الأسعار أو بالأسعار الجديدة حسب رؤية الصندوق، على أن يتم الإعلان عن كل تفاصيل تلك الوحدات خلال الإعلان التكميلي القادم، والمتوقع نشره خلال أيام، منعا لضياع فرصة المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية من وزارة الإسكان.

طرح الإعلان القادم لوحدات الإسكان الاجتماعي خلال أيام

يذكر أن الإعلان القادم سيكون عبارة عن إعلان تكميلي لمن هم خارج الأولوية بالإعلان السابق لصندوق الإسكان الإجتماعي، لاستكمال الحجز ولكن بشروط وأسعار جديدة، ومن حق المتقدمين للإعلان السابق ممن لم يسحبوا مقدمات الحجز، التحويل لمواقع أخرى بالمحافظات لأقرب مدينة جديدة متاح بها وحدات سكنية تابعة للصندوق.

وكان مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أعلن أن سعر بيع الوحدة السكنية في الطرح الجديد يتراوح بين 500 ألف إلى 530 ألف جنيه، وأن جميع الأسعار المعلن عنها قابلة للزيادة في حدود نسبة 15%.

اقرأ المزيد:

«المجتمعات العمرانية»: تعديل 23 خط سير بمنظومة النقل في أكتوبر والقاهرة الجديدة

المجتمعات العمرانية: توفيق أوضاع حائزي الأراضي بالمناطق المضافة للمدن الجديدة

هيئة المجتمعات العمرانية: طرح كافيتريات للمزاد العلني بالمنصورة الجديدة

وزير الإسكان يُصدر حركة تنقلات بهيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن الجديدة

«المجتمعات العمرانية» توضح محظورات حجز أراضي الاستثمار بالمدن الجديدة

«المجتمعات العمرانية» توضح نظام سداد الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة

«المجتمعات العمرانية» تعلن تفاصيل الأراضي «الأكثر تميزا» بالمدن الجديدة

«المجتمعات العمرانية» تعلن عن تفاصيل الأراضي «المتوسطة» بالمدن الجديدة

أستاذ علوم سياسية: المنصورة الجديدة «درة تاج» المجتمعات العمرانية

«الإسكان» تستعرض تجربة المجتمعات العمرانية الجديدة بـCOP27: عشرات المدن و4 أجيال

وزير الإسكان يتابع استعدادات أجهزة المدن الجديدة لاستقبال فصل الشتاء

مدبولي يُكلف وزيري الإسكان والتنمية المحلية بإتاحة أراضٍ في المدن الجديدة

«الإسكان»: إعداد خطة للاستثمار وإدارة الأصول المستدامة في المدن الجديدة

وزير الإسكان: خطة مدتها 10 سنوات لتوفير وحدات لمختلف الشرائح في المدن الجديدة

ما هي الشروط الواجب توافرها في الوحدة السكنية قبل شرائها ضمن التمويل العقاري؟

حالات في قانون الإيجار القديم تتيح للمالك استرداد الوحدة السكنية من المستأجر
بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.