مصدر بـ«الإسكان»: إرسال ملفات المتقدمين لحجز الوحدات إلى شركات الاستعلام قريبا

علمت «الوطن»، من مصادرها الخاصة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن صندوق الإسكان الاجتماعي سيبدأ خلال أيام في إرسال ملفات المتقدمين لحجز الوحدات السكنية الجاهزة إلى شركات الاستعلام، تمهيداً لتوزيع الوحدات السكنية الجديدة على مستحقيها.

إرسال ملفات المتقدمين لشركات الاستعلام خلال أيام

وذكرت المصادر، أن الصندوق سيقوم خلال الساعات القليلة المقبلة بإرسال رسائل نصية لمن هم خارج الأولوية، محدده بها المدن الجديدة التى يمكن التحويل إليها، سواء بنفس الأسعار أو بالأسعار الجديدة حسب رؤية الصندوق، على أن يتم الإعلان عن كل تفاصيل تلك الوحدات خلال الإعلان التكميلي القادم، والمتوقع نشره خلال أيام، منعا لضياع فرصة المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية من وزارة الإسكان.

طرح الإعلان القادم لوحدات الإسكان الاجتماعي خلال أيام

يذكر أن الإعلان القادم سيكون عبارة عن إعلان تكميلي لمن هم خارج الأولوية بالإعلان السابق لصندوق الإسكان الإجتماعي، لاستكمال الحجز ولكن بشروط وأسعار جديدة، ومن حق المتقدمين للإعلان السابق ممن لم يسحبوا مقدمات الحجز، التحويل لمواقع أخرى بالمحافظات لأقرب مدينة جديدة متاح بها وحدات سكنية تابعة للصندوق.

وكان مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أعلن أن سعر بيع الوحدة السكنية في الطرح الجديد يتراوح بين 500 ألف إلى 530 ألف جنيه، وأن جميع الأسعار المعلن عنها قابلة للزيادة في حدود نسبة 15%.