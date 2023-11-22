أحياء الإسكندرية تحذر أصحاب المحال.. آخر فرصة للحصول على ترخيص 

أصدرت أحياء محافظة الإسكندرية بيان لأصحاب المحال غير المرخصة على مستوى الإسكندرية بأن آخر فرصة للحصول على ترخيص مزاولة النشاط وفتح المحل حتى تاريخ 7 ديسمبر المقبل، وعلى أصحاب هذه المحال التقدم إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين وتقديم طلب استصدار التراخيص اللازمة حلال المهلة الممنوحة لممارسة النشاط بدون ترخيص وفقا لقانون المحال التجارية.

حي الجمرك ينذر المحال غير المرخصة

قالت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك لـ«الوطن» إن الإدارات المعنية بالحي مرت على المحال غير المرخصة وأنذرتهم بسرعة تقنين أوضاعهم وسرعة التوجه إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين وتقديم طلبات الحصول على الترخيص اللازم لممارسة النشاط، حيث لن يسمح بمخالفة قانون المحال العامة في وجوب حصول المحال على ترخيص ولعدم تعرضهم للغلق والمسائلة القانونية.

فرصة لتقنين وضع المحال

وأضافت عزة سعد رئيس حي وسط الإسكندرية أن المهلة الممنوحة للمحال لتوفيق أوضاعها لإعطائها الفرصة لتقنين وضعها والحصول على الترخيص اللازم لممارسة العمل بشكل قانوني وتحت مظلة الدولة ولن يتم السماح المحال التي لن تتقدم للحصول على ترخيص بممارسة النشاط وتم التنبيه على المحال بموعد نهاية المهلة وبعد انتهاء المهلة سيتم شن حملات إغلاق لأي محال لم تحصل على تراخيص.