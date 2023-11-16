«طلب العلم وإصلاح النفس» ضمن فعاليات مبادرة التوعية بحي الجمرك بالإسكندرية

قالت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، إنه وفقًا لتكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، نسقت مدير إدارة العلاقات العامة واللجان والمجالس ومدير لجنتي حماية الطفولة واللجنة السكانية بالحي مع كلاً من منطقة وعظ الأزهر الشريف ولجنة الإفتاء المصرية لإقامة ندوة توعوية بعنوان «طلب العلم وإصلاح النفس» ضمن فعاليات مبادرة التوعية الدينية التي أطلقها الحي بقاعة الاجتماعات بديوان عام الحي.

طلب العلم من المهد إلى اللحد

وأشارت «خليفة»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الحي أقام ندوة حاضر فيها، الشيخ إبراهيم فرج، عضو دار الإفتاء المصرية، والشيخ محمد غازي، واعظ بالأزهر الشريف، وجاء ذلك لتنفيذ المبادرة ونشر الثقافة والوعي الديني والمفاهيم الصحيحة، وتحدثا عن أهمية طلب العلم دون النظر إلى المرحلة العمرية، حيث أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن طلب العلم مممتد من المهد إلى اللحد ويجب بذل مجهود في طلب العلم وخيركم من تعلم العلم وعلمة.

إصلاح النفس بالمفاهيم الصحيحة

وأوضحت المهندسة نهى خليفة، أن من أهم العناصر التي تناولتها الندوة طلب العلم، وإصلاح النفس، ويبدأ إصلاح النفس من تصيح الأخطاء الحياتية التي يقع فيها الإنسان وتعلم مفاهيم الحياة بمنظور ديني ويضع أمامة التعاليم الإسلامية الصحيحة التي تؤدى بشكل تلقائي إلى تهذيب النفس وإصلاحها، وفى نهاية المحاضرة تم فتح حوار مفتوح مع المشاركين للرد على أي تساؤلات واستفسارات والوقوف على أفكارهم وآرائهم وطموحاتهم من أجل حاضرهم ومستقبلهم.