حي الجمرك بالإسكندرية يرفع 29 حالة إشغال لإعادة الانضباط للشارع

أكدت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك بالإسكندرية فى تصريحات خاصة ل «الوطن» إن إدارات الحي المعنية برفع وإزالة الإشغالات تشن حملات يومية صباحاً ومساءآ لإعادة الإنضباط للشارع السكندرى وتحقيق السيولة المرورية وتأمين حركة سير المواطنين وعدم عرقلتها بسبب تلك الإشغالات التى تسيطر على الأرصفة وتعيق حركة المارة.

حملة إشغال طريق

وأضافت خليفة، أنه وفقًا لتكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية بتكثيف الجهود لرفع الإشغالات بنطاق الأحياء، نفذت إدارة إشغال الطريق وإدارة المتابعة الميدانية، حملة لرفع الإشغالات بوجود الرائد ياسر رجب رئيس وحدة المرافق بالحي ، استهدفت شارع الجزائر والباب الأخضر وشارع المغاربة، وتم تحذير أصحاب الفروشات والباعة الجائلين بالإلتزام بالقانون وعدم إشغال الطريق حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية ومصادرة بضاعتهم.

استمرار الحملات في الإسكندرية

وأوضحت المهندسة نهى خليفة أن الحملة أسفرت عن إزالة عدد 29 حالة إشغال ، والعمل على توسعة الطريق أمام المارة لسيولة الحركة المرورية،وجاء ذلك لتحقيق وعودة الإنضباط بنطاق الحي وجاري المتابعة مع إستمرار الحملات اليومية للقضاء على ظاهرة التعدي على الطريق العام.