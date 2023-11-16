تأمين منشآت آيلة وإيقاف أعمال بناء مخالف بحي المنتزة أول في الإسكندرية

أكد اللواء محمد عبدالله سحلول، رئيس حي المنتزة أول بالإسكندرية لـ«الوطن»، أن الحي حريص على تكثيف الحملات وعدم السماح للبناء المخالف، حفاظا على السلامة الإنشائية للعقارات، ويتم شن حملات صباحية ومسائية للعمل على وقف أي مخالفات من هذا النوع، سواء بناء جديد أو تعليات أو أعمال ترميم، كما يتم تأمين المنشآت الآيلة للسقوط، ولابد من أن يكون ذلك من خلال الإدارات المعنية بالحي والحصول على الترخيص اللازم.

حواجز خشبية

وأشار رئيس حي المنتزة أول أنه بهذا الصدد، قد تم تنفيذ حمله بقيادة أحمد إبراهيم، سكرتير عام الحي، حيث رافق وحده التدخل السريع بقيادة محمد عطية، حيث وتوجهت الحملة إلى 86 شارع المسرح وإزالة أجزاء معلقة، تمثل خطورة، وتم عمل حواجز خشبية لتأمين المارة، كما تم إيقاف أعمال بناء حوائط دون ترخيص وإزالتها والتحفظ على كوريك، وفي سياق متصل تم إيقاف أعمال تركيب كلادينج بشارع مدارس القدس وتم التحفظ على سقالة معدنية.

احترام القانون

وأوضح اللواء سحلول، أن حملات الحي لإزالة التعديات ومخالفات البناء ورفع إشغالات الطريق والتعدي على الطريق العام مستمرة بشكل دوري للحفاظ على هيبة الدولة، وتطبيق القانون بكل حزم، وعدم السماح بأي عشوائيات، لعودة الانضباط للشارع السكندري وفرض احترام القانون، وهيبة الدولة.