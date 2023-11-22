النائب محمود بدر: مصر رفضت تصفية القضية الفلسطينية.. وسيناء خط أحمر

أشاد محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، بموقف أهل بورسعيد منذ التصدي لجماعة الإخوان الإرهابية، وكذلك دعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.

جاء ذلك خلال مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي أقيم في محافظة بورسعيد، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحضور أعضاء الحملة الرسمية للمرشح والدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد وممثلي وزارة الأوقاف والأزهر الشريف والكنيسة، ونواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والقيادات الشعبية ببورسعيد.

مصر تدعم القضية الفلسطينية

وقال عضو شباب تنسيقية الأحزاب، إن مصر قدمت عددا من الشهداء مساو لعدد الشهداء الفلسطينيين، وأنها لم تفرط في القضية الفلسطينية، وأنها بكل أجهزتها وشعبها رفضت تصفية القضية الفلسطينية وتهجيرهم من بلدهم كما رفضت التفريط في سيناء.

سيناء خط أحمر

وأضاف «نحن مع الرئيس السيسي، وقد اخترناه وسنقف في ظهره، ومكملين في طريق الخير والعمران، وسنؤكد للعالم أن لدينا جيش قوي، والاقتراب من سيناء أو مصر خط أحمر، ومن يتعدى علينا سنكسر رجله».