«القاهرة الإخبارية»: تطبيق الهدنة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل ظهر الخميس

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن التهدئة المؤقتة بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال ستدخل حيز التنفيذ ظهر الخميس بالتزامن مع إطلاق سراح أول المحتجزين، جاء ذلك حسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وقالت الفصائل الفلسطينية إنها توصلت إلى اتفاق هدنة إنسانية ووقف مؤقت لإطلاق النار لمدة أربعة أيام بجهود مصرية - قطرية، موضحة أنه بموجب الاتفاق سيتم وقف إطلاق النار من الطرفين ووقف كل الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في كل مناطق قطاع غزة.

وأوضحت الفصائل أنه بموجب الاتفاق سيتم وقف حركة الآليات العسكرية لجيش الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، وبموجب الاتفاق سيتم إدخال مئات الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق قطاع غزة بلا استثناء شمالا وجنوبا.

وأضافت الفصائل أنه بموجب الاتفاق سيتم إطلاق سراح 50 من محتجزي الاحتلال من النساء والأطفال دون سن 19 عاما مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال الفلسطينيين وسيتم وقف حركة الطيران في جنوب قطاع غزة على مدار الأربعة أيام.