بايدن يشكر الرئيس السيسي على جهوده في التوصل لهدنة بغزة

وجّه جو بايدن الرئيس الأمريكي، الشكر للرئيس السيسي وأمير قطر على قيادتهما الحاسمة وشراكتهما في التوصل إلى هدنة في الأراضي الفلسطينية، بحسب ما أفادت به قناة القاهرة الأخبارية بنبأ عاجل منذ قليل.

وشكرت وزارة الخارجية الأمريكية، القيادة المصرية لجهودها في التوصل إلى هدنة إنسانية بغزة، مرحبة بالاتفاق الذي ينص على إطلاق سراح 50 محتجزا منذ 7 أكتوبر بينهم مواطنين أمريكيين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان: «ما توصلنا إليه اليوم هو نتاج السعي الدبلوماسي الدؤوب والجهود المكثفة لوزارة الخارجية وحكومة الولايات المتحدة».