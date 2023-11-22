دبلوماسي سابق: مصر بذلت جهودا كبيرة للتوصل إلى اتفاق الهدنة في غزة

أشاد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، بجهود مصر بالتعاون مع قطر للتوصل إلى هدنة إنسانية في غزة، والاتفاق بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، مؤكدا أنّ تنفيذ الاتفاق يتطلب من جميع الأطراف تطبيق مجموعة من الشروط.

وقال «هريدي»، في اتصال هاتفي لـ«الوطن»، إنّ المهم الآن هو تنفيذ اتفاق الهدنة، وألا يتراجع أي من الطرفين عن التنفيذ، كما يتوجب على إسرائيل أن تلتزم بالهدنة لمدة 5 أيام وألا يكون هناك أي نوع من العمليات العسكرية خلال هذه الفترة سواء نهارا أو ليلا، وألا يكون هناك تحليق للطيران الإسرائيلي أو أن يكون هناك أي من أشكال القصف الجوي.

وشدد السفير حسين هريدي على ضرورة أن يلعب المجتمع الدولي دورا في الضغط على تل أبيب لضمان استمرار الهدنة والالتزام ببنودها، وعدم التراجع عنها في أي وقت، مثمّنا التنسيق الذي نفذته القاهرة واتصالاتها على مدار الأيام الماضية من أجل الوصول إلى الاتفاق.

أمريكا تشكر مصر

ووجّهت وزارة الخارجية الأمريكية، القيادة المصرية لجهودها في التوصل إلى هدنة إنسانية بغزة، مرحبة بالاتفاق الذي ينص على إطلاق سراح 50 محتجزا منذ 7 أكتوبر بينهم مواطنون أمريكيون.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان: «ما توصلنا إليه اليوم هو نتاج السعي الدبلوماسي الدؤوب والجهود المكثفة لوزارة الخارجية وحكومة الولايات المتحدة».

وتابع بلينكن، أنّه على الرغم من أنّ هذه الصفقة تمثل تقدما كبيرا، إلا أنّ بلاده لن تهدأ لطالما استمر مواطنون تحت الاحتجاز في غزة، مؤكدا أنّ أولويته القصوى هي سلامة وأمن الأمريكيين في الخارج، وأنّه سيواصل جهوده لضمان إطلاق سراح كل محتجز ولم شملهم سريعا مع عائلاتهم.