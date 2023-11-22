مصدر مصري مسؤول لـ«القاهرة الإخبارية»: هدنة غزة تشمل دخول عدد كبير من القوافل الإنسانية

صرح مصدر مصري مسؤول لقناة القاهرة الإخبارية بأن الهدنة الإنسانية في قطاع غزة تشمل دخول عدد كبير من القوافل الإنسانية والمساعدات والوقود لكل مناطق القطاع.

وأضاف المصدر أن الهدنة الإنسانية تتضمن تبادل 50 من النساء والأطفال المحتجزين في قطاع غزة مقابل الإفراج عن عدد من النساء والأطفال المحتجزين في إسرائيل، حيث سيتم الإعلان عن توقيت الهدنة الإنسانية بقطاع غزة خلال 24 ساعة، وتستمر لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد ذلك، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وتابع أن مصر تثمن الجهود التي بذلتها دولة قطر الشقيقة والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق الهدنة بقطاع غزة، فمصر تؤكد استمرار متابعتها لتنفيذ اتفاق الهدنة الإنسانية وتبادل الأسرى والمحتجزين، ومصر تعلن نجاح الوساطة المشتركة مع الولايات للمتحدة ودولة قطر التي أسفرت عن التوصل إلى هدنة إنسانية بقطاع غزة.