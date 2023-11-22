ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى أكثر من 14 ألف فلسطيني

ارتفعت حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل منذ 7 أكتوبر الماضي على قطاع غزة المحاصر، إلى أكثر من 14 ألفا و100 شهيد، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وذكرت الوكالة أنّ بينهم أكثر من 5840 طفلا، و3920 امرأة، إضافة إلى أكثر من 33 ألف جريح، وأكثر من 6800 مفقود، بينهم أكثر من 4500 طفل وامرأة.

قوات الاحتلال تقتمح محافظة بيت لحم

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل، مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم، وقال مراسل وكالة وفا إنّ قوات الاحتلال اقتحمت بيت لحم في الساعات الأولى من صباح اليوم في بلدة الخضر ومخيم الدهيشة والدوحة وقرية أرطاس وبلدات أخرى، داهمت وفتشت عددا كبيرا من المنازل وأخضعت الشباب للتحقيق.

وأضافت مصادر محلية أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت حملة اعتقالات واسعة في صفوف الفلسطينيين.