«الوزراء» يكشف تبعات ضوابط التصدير الأمريكية للرقائق الإلكترونية على شركات الصين

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن تاثير قرار الولايات المتحدة في منتصف 2022 بفرض قيود على بيع تكنولوجيا الرقائق إلى الصين، موضحا أنه أثر سلبًا على الشركات الصينية، وأبرزها «علي بابا».

وذكر عبر صفحته الرسمية «فيس بوك» أن شركة التجارة الإلكترونية الصينية التي ألغت الأسبوع الماضي خططها لفصل وحدتها للحوسبة السحابية في كيان مستقل، وأوقفت الاكتتاب العام الأولي الذي كان من الممكن أن يقدر قيمة مجموعة Cloud Intelligence Group التابعة لها بنحو 55 مليار دولار.

تبعات ضوابط التصديرالأمريكية للرقائق الإلكترونية على الشركات الصينية

- في مارس 2023 ارتفع سعر سهم «علي بابا»، شركة التجارة الإلكترونية الصينية، عقب إعلانها خططًا لتقسيم أعمالها إلى ست وحدات مستقلة، أبرزها:

-التجارة الإلكترونية، والإعلام، والحوسبة السحابية؛ إذ كان من المقرر أن تسعى كل من تلك الشركات لجمع الأموال أو طرح أسهمها للاكتتاب العام عندما تسنح الفرصة لذلك، واعتبرت تلك الخطوة أكبر عملية إعادة هيكلة في تاريخ «على بابا».

- ضوابط التصدير الأمريكية للرقائق الإلكترونية جعلت «على بابا» تعاني من نقص شديد في شراء الرقائق الإلكترونية، مع فقدان الكثير من أسهمها، ما أسفر عن خسارة حوالي 25 مليار دولار من قيمتها السوقية في غضون أيام.

- شركة «A1.01 الناشئة» التي جرى إطلاقها تحت إدارة «كاي فو لي» صاحب كتاب «قوى الذكاء الاصطناعي الخارقة» استطاعت تأمين ما يكفي من وحدات معالجة الرسوميات (GPU)، ما ساعدها على التطور خلال ثمانية أشهر فقط من تأسيسها رغم قيود التصدير الأمريكية.