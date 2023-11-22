4 معلومات عن برنامج «صباح الخير» لـ نجوى إبراهيم.. من صاحب شخصية بقلظ؟

حالة من الحزن الشديد سيطرت على الفنانين والإعلاميين، بعدما أعلنت الإعلامية نجوى إبراهيم، إصابتها بالسرطان مؤخرا، فهي تعتبر من الإعلاميات المميزات خلال مشوار فني طويل، ومن البرامج التي جعلت شهرتها واسعة هو برنامج «صباح الخير»، ونستعرض أبرز المعلومات حول البرنامج في السطور التالية.

تفاصيل برنامج «صباح الخير» لـ نجوى إبراهيم

- تعلق الأطفال بـ «ماما نجوي» وحكايتها، فقد قدمت على مدار مشوارها الإعلامي برنامج «صباح الخير» و«مساء الخير» مع شخصية بقلظ.

- قرر الشاعر الراحل سيد حجاب أن يختار فكرة البرنامج، فكانت رفيقة الطفولة لأجيال الثمانينات والتسعينات، وكان للبرنامج طابع خاص بالنسبة للأطفال.

- استمر برنامج «صباح الخير» مع المشاهدين لسنوات طويلة، وأدى الفنان الراحل سيد عزمي والمخرج محمود رحمي، شخصية بقلظ في البرنامج بالصوت.

- كان الهدف الأساسي من ظهور تلك الشخصية هي توجيه النصائح للأطفال بشكل سلس، وكانت تخصص جزء من البرنامج للجانب التعليمي.

نجوى إبراهيم توجه رسالة لجمهورها

وكانت نجوى إبراهيم أعربت عن استيائها الشديد، بشأن الانتقادات التي طالتها مؤخرًا، عبر منصات التواصل الاجتماعي، وخروج مطالبات من قبل البعض بشأن اعتزالها، حيث قالت: «أول مرة أقرأ كومنتات كتير نزلت، يا نهار أبيض على الكلام اللي اتقال، أكتر من ربع التعليقات تحمل حالات غريبة، لازم تروحوا تتعالجوا، أنتم طيب عاوزني أعتزل ولا إيه؟ طب ما ضروري الواحد هيعتزل، هو أنا هفضل طول العمر أكلمكم؟!».