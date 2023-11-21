مصطفى عمار: «الوطن» تعتز بقوة مصر الناعمة.. ومساندتنا لـ نجوى إبراهيم واجب

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن، إنّ جريدة الوطن دائمًا ما تتميز بملفاتها الصحفية، فالجريدة تضم مجموعة من أمهر الصحفيين والكتاب، وبالتالي من الطبيعي أن تعود «الوطن» إلى مكانتها الطبيعية كإحدى أهم الصحف اليومية الصادرة بعناوين وملفات وأفكار تعيد للصحافة الورقية بعض البريق المفقود بفعل الصحافة الإلكترونية.

علاقة صداقة يعتز بها

وأضاف «عمار»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة CBC، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنّه تابع ما أثير على السوشيال ميديا من الإعلامية نجوى إبراهيم، والتي تجمعه معها علاقة صداقة يعتز بها، وتفاجأ بأنها تخرج في برنامجها الإذاعي تشكو الهجوم عليها، وتفصح لأول مرة بإصاباتها بأمراض سرطانية وأنها تعيش حالة من الاكتئاب.

محاولة التواصل معها تليفونيا أكثر من مرة

وأشار إلى أنه حاول التواصل معها تليفونيا أكثر من مرة لكن لم ترد، إلا أنّه تواصل معها عبر «الواتساب» واستجابت وطمأنته على صحتها، مؤكدا أننا في «الوطن» نعتز بقوة مصر الناعمة، فكان من الواجب علينا الاحتفال بها في الوطن لمساندها في تجاوز هذه الأزمة الصحية وأنها في مكانة كبيرة عند الإعلاميين والزملاء وتلاميذها والجمهور المصري، فكان مانشيت الصفحة الأخيرة من عدد الغد «مين اللي ما يحبش نجوى».

ولفت إلى أن الأستاذة نجوى إبراهيم أرسلت له رسالة شكر لكل شخص كتب عنها، وأنها مدينة له بالكثير، وممتنة لجريدة الوطن، وتؤكد لكل محبيها أنها لن تستسلم ومواصلة عملها ودورها ورسالتها المؤمنة بها.