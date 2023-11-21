رئيس التلفزيون المصري تدعم نجوى إبراهيم: قلبك ملىء بالحب والعطاء

حرصت نائلة فاروق، رئيس التليفزيون المصري، على دعم الإعلامية نجوى إبراهيم، في ظل ما تعرضت له خلال الأيام القليلة الماضية، من رسائل سلبية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وبعثت نائلة فاروق رسالة دعم لـ نجوى إبراهيم، عبر «الوطن»، حيث قالت: «نجوى إبراهيم أثرت الإعلام المصري على مدى سنواتٍ طويلة، وأسعدت أجيالا كثيرة، وأدخلت البهجة والعلم والتربية على الكثير، أرجوكِ تجاهلي رسائل التنمر، لأنّ هذا الأسلوب كمصريين نرفضه بشكلٍ قاطع».

نائلة فاروق لـ نجوي إبراهيم: ننتظر طلتك على الشاشة

وتابعت رئيس التليفزيون المصري، في رسالتها لـ نجوى إبراهيم: «أنتِ جميلة وفنانة عظيمة، والعمر لا يقاس بالسن أبدًا، قلبك مليء بالحب والعطاء، وننتظر طلتك على الشاشة، أو سماع صوتك عبر أثير الإذاعة، أنتِ صاحبة تاريخ طويل، ومتواجدة في قلوبنا وعقولنا منذ الطفولة، استمري في رسالتك الإعلامية ونحن في انتظارك دومًا.. بدعمك وبحبك وكل التحية والتقدير لكِ ودائمًا منورة حياتنا.. زعلك كبير علينا.. متزعليش».