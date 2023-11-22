نيويورك تايمز الأمريكية تبرز استقبال مصر للأطفال الخدج من غزة

سلطت صحيفة «نيويورك تايمز» الضوء على نقل الأطفال الخدج من مستشفى الشفاء بغزة إلى مصر، استمرارا لجهود مصر في دعم غزة منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر الماضي.

ووصفت الصحيفة الأمريكية الأطفال بأنهم أصبحوا رمزا لمعاناة المدنيين في المستشفى الذي حاصرته قوات الاحتلال الإسرائيلية الأسبوع الماضي ثم داهمته؛ لتلتفت إليهم مصر وتستقبلهم عبر معبر رفح.

ماذا مر بالأطفال قبل نقلهم إلى مصر؟

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني على موقع «X» تويتر سابقا: «انطلقت فرق الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني من أمام المستشفى الإماراتي برفح لنقل 28 طفلا خدجا إلى معبر رفح تمهيدا لنقلهم لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية»، وبعدها ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في وقت لاحق أن سيارات الإسعاف عبرت الحدود.

وأكد الهلال الأحمر ومنظمة الصحة العالمية أنه جرى إجلاء 31 طفلا خدجا من مستشفى الشفاء إلى جنوب غزة، لكن لم يتضح على الفور سبب عدم نقل ثلاثة منهم إلى مصر.

تنظيم عملية الإجلاء

ومن جانبه، أوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الذي ساعد في تنظيم عملية الإجلاء، على وسائل التواصل الاجتماعي، أن خمسة أطفال ماتوا بالفعل بسبب نقص الكهرباء والوقود في مستشفى الشفاء، وذلك بسبب فرض الاحتلال الإسرائيلي حصارا على غزة أدى إلى منع إمدادات الوقود والغذاء والمياه إلى حد كبير بعد هجمات 7 أكتوبر التي شنتها الفصائل الفلسطينية.

وقالت منظمة الصحة العالمية، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة، في بيان، إن 11 من الأطفال في حالة حرجة وإنهم جميعا يعانون من إصابات خطيرة، بينما أوضحت منظمة اليونيسيف، أنها شاركت في جهود الإخلاء واصفة إياها بـ«الخطيرة للغاية»، كما أن ظروف الأطفال تتدهور بسرعة لتثمن دور مصر في استقبالها للأطفال بعدما تم نقل الأطفال إلى رفح في حاضنات يمكن التحكم بدرجة حرارتها.