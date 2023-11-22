مسلم: المصريون سيضربون المثل في الوعي بمشاركتهم في انتخابات 2024

دعا الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، الشعب المصري للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، معتبرًا ذلك مبدأ من مبادئ الديمقراطية.

وأكد مسلم، خلال استضافته ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى المصرية، أنّ الشعب المصري شعب عريق وواعٍ، ويدرك أهمية المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية، التي تأتي في ظل تطور ونمو الديموقراطية في مصر.

ولفت مسلم إلى أنّ انتخابات 2024 ستكون مختلفة عن انتخابات 2018، من حيث تعدد المرشحين ووضوح برامجهم الانتخابية.

وتحدّث مسلم عن المرشحين الرئاسيين، قائلا إنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه رؤية واضحة وخبرة إيجابية، والمرشح فريد زهران مرشح جاد يعمل على أبجديات العملية الانتخابية بشكل جيد، والمرشح عبد السند يمامة يعتمد على تاريخ حزب الوفد وكوادره، والمرشح حازم عمر لديه أكثر من 57 عضو في مجلس النواب يمكنه من خلالهم المشاركة بشكل جاد.

وأعرب مسلم عن ثقته في أنّ الشعب المصري سيشارك بشكل كبير في الانتخابات الرئاسية 2024، وأنّها ستكون انتخابات ناجحة وعادلة.