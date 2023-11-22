برلماني: المطالبة بإعدام الأسرى الفلسطينيين جريمة ضد الإنسانية

أكد النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب أن مجرد مناقشة الكنيست الإسرائيلي قانون بشأن إعدام الأسرى الفلسطينيين جريمة ضد الإنسانية وطعنة نافذة في جبين المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته، معتبرا المطالبة بإعدام الأسرى الفلسطينيين بمثابة سجل دموي يطاف إلى سجلات المجازر البشرية والدموية لهذا الكيان المحتل ومتسائلاً: أين العالم كله من هذه التصرفات الإسرائيلية الحمقاء؟ وأين منظمات حقوق الانسان الدولية المشبوهة التي كانت تصدعنا بحقوق الانسان؟ وأين البرلمان الأوروبي الذي كان يتحدث عن حقوق الانسان ويريد التدخل في شؤون الدول الأخرى؟.

المحكمة الجنائية الدولية

وطالب في بيان، منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والعالم كله بسرعة تقديم مجرمي الحرب من جيش الاحتلال إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم ضد جرائم الحرب والإبادة وقتل وسفك دماء عشرات الأبرياء الشهداء من الرجال والنساء والشيوخ والأطفال الفلسطينيين.

وقال النائب السيد شمس الدين إن جرائم الاحتلال الإسرائيلى وفجاجة الإسرائيليين في تبرير قتل الأطفال واستهداف المستشفيات جريمة مركبة أشنع من القتل نفسه، مشددا على أن قصف مدرسة الفاخورة ومستشفى المعمداني واقتحام مستشفى الشفاء جرائم حرب مكتملة الأركان.