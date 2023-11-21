رئيس «الغد» يدين تصريحات وزيرة المخابرات الإسرائيلية بشأن تهجير الفلسطينيين

أكد رئيس حزب الغد المهندس موسى مصطفى موسى، رفضه لما قالته اليوم وزيرة المخابرات في حزب الليكود جيلا جملئيل، وما كتبته في صحيفة «جيروزاليم بوست» من أن أحد «الخيارات» بعد الحرب سيكون تشجيع إعادة التوطين الطوعي للفلسطينيين المقيمين في غزة خارج القطاع، وطالبت بتوجيه الأموال التي ستخصص لإعادة إعمار غزة لإعادة التوطين، في ما أسمته «البلدان المضيفة الجديدة لهم».

رد رئيس حزب الغد

وأكد «موسى» أن ما كتبته ونشرته وزيرة المخابرات الإسرائيلية يؤكد إصرار إسرائيل على مخططها لطرد الفلسطينين وتهجيرهم خارج القطاع، وهو ما رفضه الرئيس عبد الفتاح السيسي مرارا وتكرارا وكذلك برلمان مصر ومجلس الأمن القومي المصري والمصريون.

وأضاف «موسى» أن الشعب المصري كله ورئيس مصر وجيش مصر لن يفرطوا في شبر واحد من أرض مصر، وسيناء أرض مصرية ولن تصفي إسرائيل القضية الفلسطينية على حساب مصر، كما أكد رئيس مصر والأمن القومي المصري خط أحمر.