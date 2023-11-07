عادل حمودة: جيش الاحتلال يسعى للاستيلاء على جميع الأراضي الفلسطينية

قال الكاتب الصحفي والإعلامي عادل حمودة، إنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن من قبل أنه مستعد للسلام ولكن بلا مقابل، موضحًا: «هذا العامل بالإضافة إلى تطرف حكومته التوراتية يعنيان أن القوات الإسرائيلية ستذهب في اتجاه واحد وهو الاستيلاء على كامل الأرض الفلسطينية.

توريط الأحزاب

وأضاف «حمودة» في حواره مع الإعلامي جمال عنايت، عبر قناة القاهرة الإخبارية: «عندما حدثت الحرب على غزة، حاول نتنياهو توريط الأحزاب المعارضة، ولكن هذه الأحزاب وافقت مقابل أن يتم تغيير الائتلاف الحاكم كله وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وأن يُتَخَلَّص من بعض الأحزاب الدينية وتنضم إلى التحالف بعض أحزاب المعارضة.. وبالطبع رفض نتنياهو».

الحكومة الائتلافية

وتابع الكاتب الصحفي والإعلامي: «ومن ثم، انتقلت فكرة الحكومة الائتلافية إلى مجلس الحرب، وضم له بعض الوزراء السابقين مثل وزراء الدفاع على سبيل المثال، ولكن نجد أن نتنياهو أزمة سياسية في حد ذاته، حيث يعاني من ملفات فساد متلاحقة مع القضاء الإسرائيلي، كما أن استقصاءات الرأي العام تؤكد أن الشعب الإسرائيلي يثق بالجيش الإسرائيلي ولا يثق بنتنياهو، وذلك بنسبة 55%».