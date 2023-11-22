عروض البلاك فرايداي.. حالات يحق للمستهلك إعادة السلع بعد الشراء

تستمر المحلات في تقديم عروض البلاك فرايداي على مدار شهر نوفمبر، لذا يتطلع الكثيرون إلى معرفة حقوقهم وواجباتهم في معاملات الشراء والبيع، وهو ما أوضحه قانون حماية المستهلك.

وذكر جهاز تنظيم حماية المستهلك، في بيان، أنّ الحالات التي يمكن فيها استرداد السلع بعد الشراء في عروض البلاك فرايداي.

حالات يجوز فيها استرداد السلع في البلاك فرايداي

للمواطن الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية في عروض وتخفيضات البلاك فرايداي التي تنتشر في نوفمبر خاصة وغيرها من الأوقات التي يكون بها تخفيضات في نهاية المواسم، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أي نفقات خلال 14 يومًا من تسلمها.

ويشترط استرداد السلع دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية وللجهاز أن يحدد مدة أقل بالنظر إلى طبيعة بعض السلع.

ويكون للمستهلك الحق خلال 30 يومًا من تسلم السلعة في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، إذا وجد بها عيب أو خلل وكانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله.

ويلتزم البائع حال وجود عيب في السلعة باستبدال السلعة أو استردادها مع رد قيمتها دون أي تكلفة إضافية على المستهلك، وكل ذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك أو ما يحدده الجهاز من مدد أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة.

كيف توفر عند الشراء في البلاك فرايداي؟

ومن أجل التوفير في عروض البلاك فرايدي، يجب عليك التفكير جيدا قبل الإقبال على الشراء، ووضع خطة للتسوق توضح فيها ما تريده وتحتاجه قبل زيارة المحال المختلفة حتى لا يتم تشتيتك وذلك منعًا لإنفاق الكثير من الأموال.