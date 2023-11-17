شعبة «الملابس»: تخفيضات «بلاك فرايداي» تصل إلى 70%

أكدت سماح هيكل، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية في القاهرة عن شعبة الملابس الجاهزة، مشاركة عدد كبير من المحلات التجارية في عروض الـ«بلاك فرايداي»، من أجل المساهمة في بيع منتجاتهم بأسعار تنافسية، وبتخفيضات مجزية تصل إلى 70% من سعر المنتج الأصلي.

هيكل: الـ«بلاك فرايدي» لمدة يوم واحد ويشارك فيه الكثير

وأوضحت «هيكل» في تصريح لـ«الوطن»، أن عرض الـ«بلاك فرايداي» يكون لمدة يوم واحد، مشيرة إلى أن الأوكازيون ليس مبادرة حكومية، بل حدث عالمي تشارك فيه المحلات من أجل مواكبة السوق العالمي، وللتخفيف عن كاهل المواطنين، ولا يتطلب الاشتراك فيه تقديم مستندات أو خلافه إلى أي جهة حكومية.

وأضافت أن المصانع تبدأ في إنتاج الملابس الشتوية قبل بدء الموسم بـ6 أشهر كحد أدنى، ذلك من أجل الاستعداد الجيد وتوفير المنتجات في السوق، مؤكدا أن جميع المحلات التي تريد المشاركة ضمن التخفيضات المقبلة لديها حرية الاختيار سواء في الاشتراك بموسم التخفيضات من عدمه، بدون التسجيل في أي جهة حكومية.

وتوقعت عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية في القاهرة عن شعبة الملابس الجاهزة، انتعاش موسم الملابس الشتوية المقبل في حركة البيع والشراء، لوجود عدد من المناسبات والأعياد خلال فصل الشتاء المقبل.