«الملابس الجاهزة»: تخفيضات «بلاك فرايداي» تصل إلى 70%

قالت سماح هيكل، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية في القاهرة عن شعبة الملابس الجاهزة، إنّ عددا كبيرا من المحلات التجارية يُشارك في «بلاك فرايداي» لبيع منتجاتهم بأسعار تنافسية وتخفيضات تتراوح بين 10 لـ70% من سعر المنتج.

وأضافت هيكل لـ«الوطن»، أنّ بلاك فرايداي» يكون الجمعة المقبل ولمدة يوم واحد، لافتة إلى أنّه ليس أوكازيون أو مبادرة حكومية، بل حدث عالمي تشارك فيه المحلات لمواكبة السوق العالمي والتخفيف عن المواطنين.

وأشارت إلى أنّ المصانع تبدأ رحلة إنتاج الملابس الشتوية دائما قبيل الموسم بـ6 أشهر كحد أدنى للاستعداد الجيد وتوفير المنتجات في السوق، مؤكدة أنّ جميع المحلات التي تريد المشاركة ضمن التخفيضات المقبلة لديها حرية الاختيار سواء في الاشتراك بموسم التخفيضات من عدمه، دون التسجيل في أي جهة حكومية.