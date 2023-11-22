توصيات مؤتمر ريادة الأعمال في جامعة سوهاج.. منها قاعدة بيانات للمبتكرين

اختتمت جامعة سوهاج فعاليات الجلسة الختامية للمؤتمر الأول من نوعه على مستوى الصعيد بعنوان «مستقبل الابتكار وريادة الأعمال في نسخته الثالثة»، والذي نظمه مكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا «التايكو» بالجامعة في المركز الدولي للمؤتمرات بالحرم الجامعي الجديد.

توصيات قابلة للتطبيق

وقال الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج ورئيس عام المؤتمر، إن المؤتمر اختتم فعالياته بعدة توصيات قابلة للتطبيق على أرض الواقع، أهمها تمكين المبتكرين لتحويل ابتكاراتهم إلى اختراعات وتسويقها لتعميق التصنيع المحلي، والعمل على دعم نقل وتسويق التكنولوجيا والابتكار من خلال مكاتب التايكو بالجامعة وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، لتحويل الاختراعات إلى منتجات وخدمات تساهم فى دعم الاقتصاد والمنتج المحلي.

وأوضح رئيس الجامعة، أن المؤتمر أوصي ايضاً بدعم المبتكرين من ذوي الاحتياجات الخاصة النوابغ، وذلك من خلال تشجيعهم ودعمهم بكافة الوسائل الممكنة ودمجهم بالمجتمع.

إنشاء قاعدة بيانات للابتكار والاختراعات

وأكد رئيس جامعة سوهاج، اعتماد عدة توصيات، منها إنشاء قاعدة بيانات للابتكار والاختراعات من خلال مكاتب التايكو بالجامعة، لتوفير المعلومات على المستوى المحلي والإقليمي اللازمة للجهات المعنية، إلى جانب تعزيز التعاون والتنسيق بين هذه الجهات لدعم الاختراعات.

وأضاف الدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن المؤتمر أوصى أيضاً بتعزيز دور الاعلام فى دعم الابتكار وريادة الأعمال، وذلك من خلال تسليط الضوء على المبتكرين ورواد الاعمال الناجحين، ونشر الوعي بأهمية هذه المجالات، و تحفيز الاستثمار في الابتكار وريادة الاعمال وذلك من خلال تبسيط إجراءات التمويل وتوفير الحوافز اللازمة.

وأوضح الدكتور معتز حسن عطا مدير مكاتب التايكو ومقرر عام المؤتمر، أنه تم اعتماد توصية بتحفيز الاستثمار فى البحوث العلمية المبتكرة، وذلك لرفع مؤشر البحث العلمي والتطوير والاستفادة من الابحاث التطبيقية المبتكرة التي تخدم نمو وتطوير الاقتصاد المحلي.