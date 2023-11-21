رئيس جامعة سوهاج يفتتح فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية

افتتح الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، اليوم، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية، والذي تنظمه وكالة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآداب بالتعاون مع قسم الجغرافيا.

وأكد النعماني، أن الاحتفال يعكس اهتمام القيادة السياسية بتطوير مجالات نظم المعلومات الجغرافية والذكاء الاصطناعي، نظرا لأهميتها في اتخاذ القرارات وتحقيق أهداف التنمية.

نظم المعلومات الجغرافية

وقال الدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إنّ الاحتفال يهدف إلى التعريف بمفهوم نظم المعلومات الجغرافية ودورها في التخطيط واتخاذ القرارات.

ومن جانبه، وجّه الدكتور محمد توفيق، عميد كلية الآداب الشكر والتقدير لرئيس الجامعة، على دعمه المستمر للكلية، مؤكدا أنّ قسم الجغرافيا يحرص سنويا على الاحتفال بهذا اليوم العالمي.

حضر اللقاء الدكتور كريم مصلح، عميد الكلية السابق، والدكتور محمود مراد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد الباسط هاشم، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طه ذكي، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا، والدكتور أحمد فوزي رئيس القسم.